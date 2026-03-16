Untere Handballklassen Zweite Schlappe, Marco Schwab macht sich keine Sorgen
Der TSV Neuhausen II verliert bei Kuchen/Gingen/Süßen Handball, Reichenbacher Frauen gewinnen.
Der TSV Neuhausen II verliert bei Kuchen/Gingen/Süßen Handball, Reichenbacher Frauen gewinnen.
Der TSV Neuhausen II bei den Männern und der TV Reichenbach bei den Frauen stehen in der Handball-Landesliga ganz oben und sind auf Verbandsligakurs. Die aktuelle Stimmungslage bei den beiden Teams ist aber unterschiedlich – wie schon vor einer Woche, aber genau umgekehrt.