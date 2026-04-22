Die Koalition wollte bei säumigen Eltern den Unterhaltsvorschuss konsequenter eintreiben. Jetzt diskutiert sie über Kürzungen bei staatlichen Leistungen.
Vor wenigen Tagen machte der Paritätische Gesamtverband eine „Giftliste“ publik. Das „Vorschlagsbuch“ einer Arbeitsgruppe von Bundeskanzleramt, Ministerien und kommunalen Spitzenverbänden mit dem Namen „Effizienter Ressourceneinsatz bei Leistungsgesetzen“ macht Einsparvorschläge. Dazu gehört, die 2017 beschlossene Ausweitung des Unterhaltsvorschusses rückgängig zu machen.