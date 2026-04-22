Der Kreditversicherer rechnet wegen des Iran-Kriegs international mit steigenden Insolvenzzahlen. Auch in Deutschland sollen die Fälle zunehmen.
22.04.2026 - 06:00 Uhr
Hamburg - Unternehmensinsolvenzen gefährden nach Einschätzung des Kreditversicherers Allianz Trade dieses Jahr mehr als 200.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Das teilte die Allianz-Tochter aus Paris und Hamburg mit, die einen Ausblick über internationale Insolvenzen veröffentlicht hat. Es handelt sich bei der Zahl um eine Hochrechnung, also eine Schätzung auf Datenbasis.