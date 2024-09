Der Hersteller der bekannten Weck-Gläser mit Sitz im Kreis Waldshut trennt sich von einem Teil seiner Beschäftigten.

red/dpa/lsw 08.09.2024 - 15:36 Uhr

Der Glashersteller Weck trennt sich von einem Teil seiner Beschäftigten im südbadischen Wehr (Landkreis Waldshut). Von dieser Entscheidung seien 32 Mitarbeiter betroffen, teilte das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Bonn mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. In Wehr waren laut Unternehmen die im Bonner Glaswerk produzierten Weck-Gläser für Endkunden verpackt worden. „Dies war weder effizient noch ökologisch sinnvoll, weshalb wir uns zu einer Bündelung aller Versandaktivitäten in Bonn entschlossen haben.“