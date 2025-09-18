Pfisterer geht in die Sichtbarkeit: mit dem VfB Stuttgart als Partner und einem 32-Meter-Turm für Hochspannungstechnik in Winterbach. Was steckt hinter dem doppelten Aufschlag?
18.09.2025 - 18:34 Uhr
Wenn ein Unternehmen aus dem Remstal beim VfB Stuttgart auf den LED-Banden auftaucht, ist das mehr als Sportsponsoring. Es ist ein Statement. Die Pfisterer Holding SE, global aktiver Spezialist für Verbindungstechnik in Stromnetzen, will offenkundig sichtbar werden – nicht nur für Investoren, sondern auch für die Menschen in der Region. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es zur Saison 2025/2026 offizieller Teampartner des VfB. Damit wagt sich ein international tätiger Hidden Champion aus der Deckung.