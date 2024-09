Der Maschinenbau ist von der Autoindustrie stark abhängig. Nun trifft es den Pressenhersteller Schuler.

Der Pressenhersteller Schuler will in Deutschland voraussichtlich 500 Stellen streichen. Dies teilte ein Sprecher in Göppingen mit. Als Grund wurde die Krise in der Autoindustrie genannt. Die Absatzzahlen für Personenkraftwagen blieben hinter den Erwartungen zurück, besonders beim Thema Elektromobilität herrsche eine große Unsicherheit. „Die Hersteller verzeichnen in ihren Werken eine Unterauslastung, entsprechend niedrig ist die Nachfrage für Pressen. Es kommt zu einer massiven Verschiebung von Investitionen aus Europa, wir müssen uns mittelfristig auf eine geringere Nachfrage in Deutschland einstellen.“