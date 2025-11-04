Schaeffler setzt künftig humanoide Roboter von Neura Robotics ein. Welche Aufgaben übernehmen die Hightech-Helfer in der Produktion?
04.11.2025 - 11:48 Uhr
Der Roboterhersteller Neura Robotics und der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler arbeiten künftig bei humanoiden Industrierobotern zusammen. Schaeffler wolle mehrere tausend Roboter der Schwaben bis 2035 in seinem weltweiten Produktionsnetzwerk einsetzen, teilten beide Unternehmen gemeinsam in Metzingen und im fränkischen Herzogenaurach mit. Nach Angaben aus Industriekreisen umfasst der Auftragswert rund 300 Millionen Euro für Neura Robotics. Außerdem wollen das Start-up und der Konzern bei der Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter kooperieren.