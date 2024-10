Der Firmengründer war ein Tüftler, wie er im Buche steht. Nach hundert Jahren ist das Unternehmen Elektror Airsystems mit Sitz in Ostfildern ein Global Player. Warum Luft ein gutes Geschäftsmodell ist – und sich die Firma einst von ihrer Sirenensparte trennte.

Marion Brucker 14.10.2024 - 20:00 Uhr

Sie sorgen dafür, dass Pommes, Schokolade und Salate getrocknet werden, dass im ICE der Druckausgleich funktioniert und die Rohrpost in Krankenhäusern schnell ankommt: die Industrieventilatoren der Firma Elektror Airsystems. An diesem Dienstag feiert das am 15. Oktober 1924 als Elektror-Motoren-Handelsgesellschaft in Esslingen gegründete Unternehmen am heutigen Firmensitz im Scharnhauser Park sein 100-jähriges Bestehen.