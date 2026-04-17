Daimler Buses plant Investitionen von bis zu 200 Millionen Euro für neue Service-Standorte und Modernisierung bestehender Betriebe. Was sich Busunternehmen davon versprechen können.
17.04.2026 - 10:57 Uhr
Daimler Buses will in den kommenden Jahren sein Servicenetz in Europa stark ausbauen. Es sollen bis zu 200 Millionen Euro investiert werden, wie der Chef von Daimler Buses, Till Oberwörder in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das Geld solle in neue Standorte sowie in eine Modernisierung bestehender fließen. „Der Bus ist ein Arbeitsmittel. Stillstand kostet.“