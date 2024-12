H.P. Kaysser investiert acht Millionen Euro in ein neues Zentrum für Präzisionszerspanung in Nellmersbach, das mit modernster Technik und umweltfreundlicher Klimatisierung die Wettbewerbsfähigkeit stärken soll.

Frank Rodenhausen 02.12.2024 - 12:01 Uhr

Die H.P. Kaysser GmbH + Co. KG investiert am Standort Nellmersbach kräftig in die Zukunft: Wie das Unternehmen, ein Spezialist für Blech- und Metallbearbeitung, selbst mitteilte, fließen rund acht Millionen Euro in ein neues Kompetenzzentrum für Präzisionszerspanung. Von Frühjahr kommenden Jahres an will man dort nicht nur mit hochpräzisen Maschinen, sondern auch mit einer umweltfreundlichen Klimatisierung punkten.