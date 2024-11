Angesichts schwacher Konjunktur und gestiegener Zinsen sinkt die Zahl der Neugründungen, gerade von Kleinunternehmen. Zugleich geben mehr Betriebe ihr Gewerbe auf.

Wiesbaden - In einem eingetrübten wirtschaftlichen Umfeld wagen weniger Menschen in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Zahl der Gründungen sank in den neun Monaten von Januar bis September um 0,9 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum auf 456 000, wie das Statistische Bundesamt berichtet.