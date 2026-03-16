Nach dem knappen Wahlausgang in Baden-Württemberg äußert sich Molkereiunternehmer Theo Müller zur anstehenden Regierungsbildung und bringt eine schwarz-blaue Regierung ins Spiel.
16.03.2026 - 20:51 Uhr
Der Molkereiunternehmer Theo Müller mischt sich in die Diskussion zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg ein. „Die CDU muss sich nicht kleinmachen und Juniorpartner von Cem Özdemir werden“, sagt der 86-Jährige der Zeitung „Welt“. „Sie könnte stattdessen auch mit der AfD regieren oder sich von ihr dulden lassen.“