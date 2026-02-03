Unternehmerverband UBW „Lifestyle“-Teilzeit? „An der betrieblichen Praxis vorbei“
Der CDU-Wirtschaftsflügel will „Lifestyle“-Teilzeit begrenzen. Dagegen sprechen die Zahlen. Und der Unternehmerverband UBW hält den Vorstoß für realitätsfern.
Die Teilzeitarbeit steht unter Beschuss: Der Wirtschaftsflügel der CDU befürwortet Einschränkungen, will aber wegen des Protests von vielen Seiten den Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ nicht mehr verwenden.
