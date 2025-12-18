Unterschätzter Weihnachtsfisch Die stille Renaissance des Karpfens
Heimtückische Gräten und ein modriger Geschmack? Der Karpfen hat ein Imageproblem. Doch nach und nach weckt der Süßwasserfisch auch das Interesse der Spitzengastronomie.
Karpfen, ist das nicht dieser Fisch, der so ganz besonders traurig glotzt? Der aussieht, als würde er schmollen? Vielleicht guckt er deswegen so beleidigt, weil er im Unterschied zu Lachs oder Forelle von Fischessern nicht geliebt wird. Tatsächlich hat der Karpfen unter Feinschmeckern keinen guten Ruf. Seine haarfeinen, spitzen Gräten gelten als besonders heimtückisch, sein etwas fader, oft auch modriger Geschmack ist zumindest gewöhnungsbedürftig.