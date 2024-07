Warum hat beim Volleyball ein Spieler ein anderes Trikot an?

Olympische Spiele in Paris 2024

Foto: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, warum ein Spieler einer Volleyballmannschaft ein anderes Trikot trägt. Die wichtigsten Infos über den Libero im Volleyball finden Sie hier im Überblick.

Matthias Kemter 27.07.2024 - 09:52 Uhr

In einer Volleyballmannschaft haben alle das gleiche Trikot an - bis auf einen Spieler. Doch warum ist das so? Es ist das Trikot des sogenannten Liberos einer Volleyballmannschaft - das muss sich farblich von denen der Mitspieler unterscheiden. Und das hat auch einen besonderen Grund. Denn für den Libero gelten Sonderregeln - und die muss der Schiedsrichter im Spielgeschehen sicher abgrenzen können.