Immer wieder mahnten Bürgermeister, dass den Kommunen das Wasser bis zum Hals steht. Nun ist klar, wie viel die Städte und Gemeinden sowie der Kreis zusätzlich bekommen.

In einer Zeit, in der nahezu jede Kommune und jeder Landkreis händeringend nach Einsparpotenzial sucht, galt das Sondervermögen des Bundes als kleiner Hoffnungsschimmer. Nun steht fest, wie viel davon in den Landkreis Ludwigsburg fließt: 111 Millionen Euro. Zusätzlich erhalten die dortigen Kommunen insgesamt 322 Millionen Euro. „Das ist Rückenwind für Sanierungen, Schulen, Kitas, Feuerwehrhäuser und die soziale Infrastruktur“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Vogt. „Wir helfen den Kommunen durch die Haushaltskrise – schnell, einfach und unbürokratisch.“

Die Mittel können über einen Zeitraum von zwölf Jahren abgerufen werden. Förderfähig sind alle investiven Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2025 begonnen wurden. Ausgezahlt wird gegen Rechnung oder wenn Gelder zur Begleichung fälliger Rechnungen innerhalb von drei Monaten benötigt werden. Entscheidend ist das Gesamtbudget je Kommune, nicht eine Jahressumme. Das Land verlangt nicht, dass eine Maßnahme nun zusätzlich erfolgen muss.

Mittel dürfen kombiniert werden

Die Mittel dürfen mit anderen Landesprogrammen kombiniert werden – eine Maßnahme kann so im Einzelfall bis zu 100 Prozent gefördert werden. Lukas Tietze, CDU-Landtagskandidat für Ludwigsburg, betont: „Jede Kommune, die in diesem Jahr irgendeine Investition getätigt hat, kann sich sofort Fördermittel holen“.

Laut Macit Karaahmetoğlu, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ludwigsburg, schafft das Sondervermögen nicht nur Planungssicherheit. Es sei auch „ein riesiges Konjunkturprogramm“. Zahlreiche lokale Unternehmen und Handwerksbetriebe würden von diesen zusätzlichen Aufträgen profitieren und die regionale Wirtschaft ankurbeln. Gerade bei den Kommunen türme sich ein riesiger Investitionsstau auf, der sich längst im Alltag bei den Menschen bemerkbar mache. „Wir wollen, dass die Menschen vor Ort sehen: Hier bewegt sich etwas“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Zur Einordnung: In Ludwigsburg würde das Geld für fast drei Sporthallen-Ost reichen, in Kornwestheim für drei Neubauten der Großen Pflugfelder Brücke. In Bietigheim-Bissingen könnten mit den Geldern die Kosten für die neuen Kitas in der Schillerstraße und im Green Building im Lothar-Späth-Carré beglichen werden – und es wären noch sechs Millionen Euro übrig.

Für zusätzliche Investitionen gedacht

Mit Blick auf den Nachtrag berät das Land, wie die eigenen Investitionsmittel zusätzlich eingesetzt werden. „Wir nutzen die Bundesmittel für zusätzliche Investitionen – etwa für Hochschul- und Klinikbauten, Polizei- und Finanzgebäude sowie die Sanierung von Straßen und Brücken“, sagt Landtagsabgeordneter Konrad Epple. „Seit 2016 wurden die Hochbaumittel nahezu verdoppelt. Jetzt legen wir mit dem Sondervermögen nach.“

Der Bundeshaushalt ist verabschiedet, die Bund-Länder-Vereinbarung über das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen ist beschlossen. Baden-Württemberg erhält nach dem Königsteiner Schlüssel 13,15 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon gibt das Land direkt an Städte und Gemeinden weiter – in Summe 8,76 Milliarden Euro.