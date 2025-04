Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Wohngeldempfänger im Landkreis Göppingen auf weit über 2200 Haushalte emporgeschnellt und hat sich damit fast verdoppelt. Rund 8,85 Millionen Euro wurden ausbezahlt. Was sind die Gründe?

Arnd Woletz 26.04.2025 - 06:00 Uhr

Die Zahl der Wohngeldempfänger ist im Kreis Göppingen bis zum Jahreswechsel 2023/2024 stark angestiegen. Das geht aus den neuesten, verfügbaren Zahlen hervor, die jetzt in die Regionaldatenbank Genesis 2.0 der Statistischen Landesämter eingestellt worden sind: Insgesamt wurden demnach im Kreis Göppingen in den erfassten zwölf Monaten an 2195 Empfänger-Haushalte rund 8,85 Millionen Euro ausbezahlt. Im Jahr zuvor waren es noch 1115 Haushalte gewesen, die zusammen 2,72 Millionen Euro bekamen. Das ist eine Steigerung um 225 Prozent bei der Auszahlungssumme.