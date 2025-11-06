Haben sich Deutsche Börse und der US-Konkurrent Nasdaq im Geschäft mit Finanzinstrumenten über Marktaufteilung und Preise abgesprochen? Das prüft die EU-Kommission. Die Vorwürfe reichen weit zurück.
06.11.2025 - 15:06 Uhr
Brüssel/Frankfurt - Zwei Schwergewichte der Finanzwelt im Visier der Brüsseler Wettbewerbshüter: Die EU-Kommission hat ein förmliches Kartellverfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Die Behörde prüft den Verdacht, dass sich die beiden Börsenbetreiber bei Geschäften mit Finanzinstrumente im Europa gesetzeswidrig abgesprochen und so gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben.