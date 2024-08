Eine aktuelle Untersuchung des BUND Baden-Württemberg zeigt eine Gefährdung der Europäischen Wildkatze durch Paarung mit frei laufenden Hauskatzen. Die Naturschützer wiesen eine Vermischung des Genpools nach.

red/KNA 06.08.2024 - 13:41 Uhr

Zum Internationalen Tag der Katze an diesem Dienstag mahnt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg zu mehr Schutz für die Europäische Wildkatze. Deren Bestand sei durch die rund zwei Millionen Hauskatzen in Baden-Württemberg gefährdet, teilte der BUND unter Berufung auf eine eigene Untersuchung am Dienstag mit. Diese zeige eine Gefährdung der Wildkatze durch Verpaarung mit freilaufenden Hauskatzen. Im Südwesten leben schätzungsweise einige Hundert Europäische Wildkatzen.