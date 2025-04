Frühzeitige Einschulungsuntersuchungen sollen allen Kindern einen guten Schulstart ermöglichen. Die Ergebnisse aus Stuttgart zeigen: Übergewicht und Adipositas sind etwas zurückgegangen. Dafür gibt es eine andere große Baustelle.

Mathias Bury 20.04.2025 - 06:00 Uhr

Wer wissen will, wie es um die Kindergesundheit in Stuttgart bestellt ist, sollte einen Blick in die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen (ESU) werfen. Jedes Jahr werden in der Landeshauptstadt zwischen 5000 und 6000 Kinder im Alter von vier und fünf Jahren untersucht, mit Seh- und Hörtests, die motorische Entwicklung wird geprüft, das Sprachvermögen und Vorformen mathematischer Fähigkeiten. Und das zwei Jahre vor der Einschulung, sodass, wenn nötig, bei Defiziten gegengesteuert werden kann.