Elle Macpherson bleibt trotz Spott im Netz cool und setzt lieber auf Selbstbewusstsein. Was für sie echte Schönheit ist, verrät die Australierin im TV-Interview.
19.02.2026 - 08:00 Uhr
Sydney - Als Reaktion auf Bodyshaming-Kommentare im Internet gibt sich das australische Supermodel Elle Macpherson gelassen. In sozialen Netzwerken war nach einer neuen Unterwäschekampagne unter anderem von "sonnengeschädigter" Haut die Rede. In einem Fernsehinterview reagierte die 61-Jährige unbeeindruckt auf die Kritik und erklärte, sie nehme solche Kommentare nicht persönlich.