Der Tauchclub Stuttgart zählt zu den erfolgreichsten deutschen Vereinen im Unterwasserrugby – einem Sport, der bislang unter dem Radar schwimmt und dessen Rhythmus vom Atem diktiert wird.

Dominik Grill 20.01.2025 - 19:15 Uhr

Zugegeben, vom Beckenrand aus beobachtet, ist Unterwasserrugby kein spektakulärer Sport. Nur kurze Momente tauchen die Spieler – ausgestattet mit Schnorchel, Taucherbrille und Flossen – an der Wasseroberfläche auf, zweimal Luft holen, dann stürzen sie sich zurück in die Tiefe. Um die ganze Dynamik zu verstehen, müssen sich auch die Zuschauer – der Name legt es nahe – unter Wasser begeben. Der besondere Reiz: Im Gegensatz zu den meisten Ballsportarten wird nicht nur horizontal, sondern auch auf der Vertikalachse gespielt. Maiken Günther, Spielerin der Frauenmannschaft des Tauchclubs Stuttgart, beschreibt ihre Leidenschaft so: „Unterwasserrugby ist ein dreidimensionaler Sport. Du kannst von oben, von unten, von allen Seiten angegriffen zu werden.“