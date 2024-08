Schornsteinfeger gibt es seit Hunderten von Jahren. Doch was macht den Beruf heute aus? Ein Tag mit dem Schornsteinfeger Dietmar Konnerth im Nordschwarzwald.

Marion Brucker 22.08.2024 - 11:31 Uhr

Es ist früh am Morgen. Dietmar Konnerth weiß noch nicht, was auf ihn an diesem Montag zukommt – nur die Liste seiner Kunden kennt er ganz genau. Und auch die Örtlichkeiten. Der Wildberger hat vor genau zehn Jahren seine Ausbildung als Schornsteinfeger beendet, seit vier Jahren trägt er den Meistertitel und seit drei Jahren ist er auch Gebäudeenergieberater. Er arbeitet als angestellter Schornsteinfeger im Betrieb des Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für Nagold, Stefan Lendermann.