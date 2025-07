Nach viel Verwunderung über eine geplante Umbenennung von Spielplätzen in „Spiel- und Aktionsflächen“ in Köln tritt nun die Oberbürgermeisterin auf die Bremse.

red/dpa 02.07.2025 - 20:35 Uhr

Die vieldiskutierte Umgestaltung von Spielplatz-Schildern in Köln kommt womöglich nun doch nicht zustande. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ging am Abend auf deutliche Distanz zu den Plänen der städtischen Verwaltung und kündigte an, die Umbenennung an eine Entscheidung im Kölner Stadtrat zu knüpfen. Die Stadtverwaltung hatte zuvor angekündigt, alte Spielplatz-Schilder austauschen zu wollen - und das Wort „Spielplatz“ abzuschaffen. Als Begründung hatte sie erklärt, dass es sich bei der etablierten Bezeichnung um einen „eingrenzenden Begriff“ handle.