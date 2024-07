Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel am Freitag

In Teilen Deutschlands – darunter auch Baden-Württemberg – hat es am Freitag schwere Unwetter gegeben. In den betroffenen Gebieten seien Überflutungen von Kellern und Straßen möglich.

red/AFP 12.07.2024 - 16:08 Uhr

In Teilen Deutschlands – darunter auch im Südwesten – hat es am Freitag schwere Gewitter gegeben. Betroffen waren nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In den betroffenen Gebieten seien Überflutungen von Kellern und Straßen möglich.