Auf Millionen Menschen im Nordosten der USA kommt ein heftiger Wintersturm zu. Die Behörden geben eine Blizzard-Warnung aus. Die größte Stadt des Landes sperrt ihre Straßen für den Autoverkehr.
New York - Ein heftiger Schneesturm zieht über den Nordosten der USA hinweg und hat mehrere Bundesstaaten den Ausnahmezustand verhängen lassen. In weiten Teilen der Region wurden Blizzard-Warnungen und Fahrverbote erlassen. Für rund 35 Millionen Einwohner gelten Unwetterwarnungen, wie der US-Sender CNN berichtete. In einigen Gegenden könnten nach Prognosen der Meteorologen mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fallen.