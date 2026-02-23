Ein heftiger Schneesturm legt Teile des Nordostens der USA lahm: Hunderttausende ohne Strom, Straßen und Flughäfen gesperrt. Mehr als 40 Millionen Menschen stehen unter Blizzard-Warnung.
23.02.2026 - 14:44 Uhr
New York - Ein schwerer Wintersturm hat den Nordosten der USA fest im Griff und bringt verbreitet Blizzard-Bedingungen. Knapp 400.000 Kunden waren am Montagmorgen (Ortszeit) im Nordosten von Stromausfällen betroffen, wie Daten des Portals Poweroutage.us zeigten. Mehr als 40 Millionen Menschen standen unter Blizzard-Warnungen, berichtete der US-Sender CNN. Ein sogenannter Blizzard ist ein starker Schneesturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 55 Kilometern pro Stunde und stark eingeschränkter Sicht, der das öffentliche Leben zeitweise lahmlegen kann.