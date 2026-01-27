Wohnhäuser stehen am Abgrund, mehr als 1.500 Menschen müssen ihre Häuser verlassen: Nach schweren Regenfällen gefährdet ein Erdrutsch eine Stadt auf Sizilien. Dieser ist noch voll aktiv.
27.01.2026 - 13:55 Uhr
Niscemi - Nach schweren Unwettern auf Sizilien hat sich in einer Stadt ein massiver Erdrutsch gebildet. Seit dem Wochenende sackt der Boden in Teilen des Gebiets von Niscemi im Süden der Mittelmeerinsel ab. Ein Teil der Stadt steht regelrecht am Abgrund und droht abzurutschen. Mehr als 1.500 Menschen mussten nach Angaben der Behörden aus ihren Häusern evakuiert werden.