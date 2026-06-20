Prinz William wird 44 Ein Leben im Blick der Öffentlichkeit

Prinz William feiert am Sonntag, 21. Juni, seinen 44. Geburtstag. Der älteste Sohn von König Charles III. und Prinzessin Diana steht seit seiner Geburt im Fokus der Öffentlichkeit – erst als Kind an der Seite seiner Mutter, später als junger Mann nach ihrem Tod und heute als Prince of Wales und direkter Thronfolger.