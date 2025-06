Nach starker Hitze treffen Unwetter Frankreich mit voller Wucht. Vielerorts sind Rettungskräfte im Einsatz. In Paris sinkt die Temperatur binnen 20 Minuten um elf Grad.

Julia Hawener /dpa 26.06.2025 - 06:41 Uhr

Bei heftigen Unwettern sind in Frankreich zwei Menschen ums Leben gekommen. Im Süden des Landes im Departement Tarn-et-Garonne wurde am Abend ein Zwölfjähriger an einem Wasserlauf von einem Baum erschlagen, als er sich mit seiner Familie in Sicherheit bringen wollte, wie der Sender BFMTV unter Verweis auf die Einsatzkräfte berichtete. In einer Ortschaft in Nordwestfrankreich rammte ein Quadfahrer einen auf die Straße gestürzten Baum mit tödlicher Wucht, wie der Sender ici berichtete.