Hagelschaden am Auto? Was jetzt zu tun ist, damit die Versicherung zahlt – und warum Sie nicht sofort reparieren lassen sollten.
10.06.2026 - 12:58 Uhr
Der Frühsommer kann es in sich haben. Gerade war es noch schön, kurz darauf tobt ein heftiges Unwetter mit Hagel. Der kann auch tüchtige Spuren am Auto hinterlassen. Doch immerhin deckt eine Teil- oder Vollkaskoversicherung solche Schäden ab – vorausgesetzt, die Versicherungsnehmer halten sich an die Regeln. Das bedeutet in solchen Fällen, dass man eine sogenannte Schadenminderungspflicht hat, erläutert die Prüforganisation Dekra. Das heißt, dass man Folgeschäden abwenden muss.