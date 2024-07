Vor allem in Weil der Stadt und Rutesheim gibt es durch das Unwetter am Freitagnachmittag einige Schäden. In Rutesheim die Bahnhofstraße unter Wasser, Scheiben von Autos werden durchschlagen.

Marius Venturini 12.07.2024 - 16:11 Uhr

Am Freitagmittag ist ein Hagelsturm über Teile des nördlichen Kreises Böblingen gezogen. Besonders aus Weil der Stadt meldeten Bürgerinnen und Bürger umgerissene Bäume und Schäden durch Hagelkörner mit einer Größe knapp unter der eines Tischtennisballs. „Um 14.20 Uhr ging der erste Alarm bei uns ein“, berichtet der Weiler Feuerwehr-Pressesprecher Jürgen Lenzinger. Keine 40 Minuten später hatten sich bereits drei weitere Einsatzstellen ergeben – eine davon in der ebenfalls betroffenen Gemeinde Möttlingen (Kreis Calw). Zweimal musste die Weiler Wehr Bäume von der Straße räumen, in einem Fall war ein Keller vollgelaufen.