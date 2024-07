Heftiger Regen in Rastatt - Bäume auf Fahrzeugen

Unwetter in Baden-Württemberg

Straßen unter Wasser, Bäume auf Fahrzeugen: Starkregen hat in Rastatt Spuren hinterlassen. Ein Mensch wird bei einem Unfall durch Aquaplaning auf der Autobahn verletzt.

red/dpa/lsw 11.07.2024 - 08:24 Uhr

Sturm und heftiger Starkregen haben in Rastatt für Überflutungen gesorgt und Bäume zu Sturz gebracht. Im Landkreis Rastatt habe es an die 130 Einsätze wegen des Regens gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Die Feuerwehr rückte nach Angaben des Polizeisprechers zu rund 100 witterungsbedingten Einsätzen aus, die Polizei zu etwa 30. „Streifen haben angehalten, weil der Regen so stark war, dass man kaum mehr fahren konnte“, berichtete er. Es seien mehrere Bäume auf Autos und Lkw gefallen. „Das muss schon ordentlich gewesen sein im Bereich Rastatt“, sagte er.