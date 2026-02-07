Wasserbeben, Militäreinsatz, Milliardenschäden: Was hinter der Unwetterserie steckt, die Portugal und Spanien in einen Ausnahmezustand versetzt.
07.02.2026 - 12:05 Uhr
Lissabon/Sevilla - In Teilen Portugals und in Südspanien haben die Behörden angesichts eines weiteren Sturmtiefs die zweithöchste Unwetterwarnstufe Orange ausgelöst. Grund waren Starkregen, Orkanböen und hohe Wellen an den Küsten. Das Atlantiktief "Marta" traf am Morgen auf Portugal und machte sich anschließend auch in Spanien vor allem in Andalusien und Extremadura bemerkbar.