Nach heftigen Unwettern zeigt sich mal wieder die Sonne. Trotzdem bleiben viele Regionen überflutet und das Risiko für Erdrutsche ist hoch. Und weiterer Regen soll kommen.
08.02.2026 - 10:51 Uhr
Lissabon/Sevilla - In Portugal und Spanien hat sich die Lage nach einer Serie ungewöhnlich häufiger Unwetter leicht entspannt. "Atempause vom Regen", titelte die Regionalzeitung "Diario de Sevilla". Doch obwohl es am Sonntag überwiegend trocken bleiben sollte und sich die Sonne zeigte, standen in beiden Urlaubsländern nach dem Durchzug des Sturmtiefs "Marta" am Samstag weiter ganze Landstriche unter Wasser.