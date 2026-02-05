Milliardenschäden und Evakuierungen: Nach den schweren Stürmen in Portugal und Spanien warnen Behörden vor weiteren Unwettern in den kommenden Tagen.
05.02.2026 - 09:17 Uhr
Lissabon - Bei dem Sturmtief "Leonardo" ist in Portugal ein Mensch ums Leben gekommen. Der 70-Jährige sei tot in seinem Auto gefunden worden, das in einem Fluss in der Gemeinde Serpa unter Wasser gelegen habe, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf die Behörden. Damit stieg die Zahl der Toten infolge von Stürmen seit der vergangenen Woche auf elf.