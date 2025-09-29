Orkanartige Winde, Überschwemmungen und Stromausfälle: Nach den Philippinen wütet der Sturm «Bualoi» in Vietnam. Es gibt Tote und Vermisste.
29.09.2025 - 08:02 Uhr
Hanoi - Der Tropensturm "Bualoi" zieht weiter eine Spur der Zerstörung durch Südostasien mit Toten und schweren Schäden. Mindestens zwölf Menschen sind in Vietnam ums Leben gekommen, nachdem der Sturm am Sonntagabend an der Zentralküste auf Land getroffen war, wie staatliche Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichteten. Zudem wurden 17 Fischer als vermisst gemeldet.