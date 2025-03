Foto: Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch via AP/dpa

Mindestens drei Menschen sterben, Lkws kippen um, Gebäude werden zerstört. Starke Stürme fegen in der Nacht über den Süden der USA. Die Gefahr ist noch nicht vorbei.

dpa 15.03.2025 - 13:56 Uhr

Washington - Starke Stürme und Tornados sind in der Nacht über weite Teile der mittleren und südlichen USA hinweggefegt und haben Schäden angerichtet. Im Bundesstaat Missouri starben bei den Unwettern am späten Freitag nach Berichten mehrerer Fernsehsender mindestens drei Menschen. Das Ausmaß der Schäden sei am frühen Morgen noch unklar, berichtete der Sender CNN.