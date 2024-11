Der südostasiatische Inselstaat kommt nicht zur Ruhe. In rascher Folge ziehen seit Wochen schwere Stürme über die Philippinen und verbreiten Tod und Zerstörung.

dpa 18.11.2024 - 11:21 Uhr

Manila - Zum sechsten Mal innerhalb eines Monats hat ein schwerer Sturm die Philippinen heimgesucht und mindestens acht Menschen in den Tod gerissen. Der Supertaifun "Man-Yi" traf nach Angaben des Wetteramts Pagasa am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde im Osten des Inselstaates und am Sonntag erneut in der nordöstlichen Provinz Aurora auf Land.