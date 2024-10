Regen, Regen, Regen: In Städten wie Bologna stehen in Italien viele Straßen unter Wasser. Viele Anwohner müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie ist die Lage?

dpa 21.10.2024 - 08:35 Uhr

Bologna - Nach heftigem Regen in Italien haben mehrere tausend Menschen ihre Häuser und Wohnungen sicherheitshalber verlassen müssen. Allein in der norditalienischen Großstadt Bologna und Umgebung verbrachten mehr als 2.000 Anwohner die Nacht in Notunterkünften beziehungsweise bei Familienangehörigen oder Freunden. Zahlreiche Straßen stehen unter Wasser. Ein 20 Jahre alter Mann kam in seinem Auto in den Wassermassen ums Leben.