Ein lokales Unwetter trifft das SVK-Weinfest im Salamander-Areal hart: Fünf Zelte werden zerstört, der Bandauftritt fällt aus – zum Glück bleibt es bei Sachschäden.

Sabine Baumert 28.07.2025 - 15:26 Uhr

Am Freitag ist ein Unwetter über Kornwestheim gezogen und hinterließ beim Weinfestival des SV Kornwestheim im Salamander-Areal erhebliche Schäden . Rund 9000 Euro beziffert Thomas Eeg, Geschäftsführer des SVK, den am Samstagnachmittag entstandenen Schaden. „Unsere Zelte sind sehr wertvoll“, so Eeg – fünf seien nun völlig zerstört.