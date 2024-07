Ein Tief zieht nach Deutschland und schiebt die gewitterträchtige Luftmasse wieder Richtung Norden. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend in seinem Lagebericht.

dpa 11.07.2024 - 22:50 Uhr

Offenbach - Heftige Gewitter und örtlich auch Starkregen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht und am Freitag. Auch Sturm und Hagel seien möglich, heißt es in einem am Abend verbreiteten Warnlagebericht. Zunächst sind demnach im Südosten Deutschlands einzelne starke Gewitter zu erwarten. In der zweiten Nachthälfte rechnen die Meteorologen im Westen und Südwesten mit neuen Gewittern oder Starkregen.