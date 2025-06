Zahl der entdeckten Fluttoten in Nigeria auf 150 gestiegen

Mit fortschreitenden Bergungsarbeiten steigt die Zahl der gefundenen Fluttoten in Nigeria. In der Stadt Mokwa waren Häuser mit ihren Bewohnern von Fluten mitgerissen worden. Die Zerstörung ist groß.

dpa 01.06.2025 - 09:23 Uhr

Abuja/Mokwa - Die Zahl der entdeckten Toten nach einem schweren Unwetter in der zentralnigerianischen Stadt Mokwa ist auf 150 angestiegen. Das teilten die Rettungsdienste nach tagelangen Bergungsarbeiten mit. Am Mittwoch war es nach stundenlangem Regen in der Marktstadt zu schweren Überschwemmungen gekommen. Mehr als 50 Häuser wurden zerstört und mitsamt ihren Bewohnern von den reißenden Fluten weggespült.