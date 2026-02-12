Sturm, Dauerregen und Schnee - Baden-Württemberg steht vor turbulenten Tagen. Erfahren Sie, welche Regionen besonders betroffen sind.

Baden-Württemberg steht in den kommenden Tagen unter dem Einfluss eines größeren Tiefdruckkomplexes, der feuchte und milde Atlantikluft in die Region bringt. Die Folge: Sturm, Dauerregen und in höheren Lagen Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils extremen Wetterbedingungen, die vor allem im Schwarzwald und auf der Alb für Herausforderungen sorgen könnten.

Sturmwarnung: Orkanartige Böen im Schwarzwald Bereits heute wird der Wind im Laufe des Vormittags kräftig auffrischen. In tieferen Lagen sind stürmische Böen zwischen 50 und 60 km/h zu erwarten. Besonders betroffen sind jedoch die Höhenlagen:

Schwarzwald und Alb: Böen bis 70 km/h.

Exponierte Lagen im Schwarzwald: Orkanartige Böen bis zu 115 km/h.

In der Nacht zum Freitag lässt der Wind im Flachland nach, bleibt jedoch in den Bergregionen stürmisch. Erst am Freitagmorgen ist mit einer allgemeinen Abschwächung zu rechnen.

Dauerregen und Tauwetter: Gefahr von Überschwemmungen

Ein weiteres großes Thema ist der anhaltende Regen, der bis Freitagfrüh für erhebliche Niederschlagsmengen sorgt:

Odenwald, Schwäbischer Wald, Allgäu: 40–50 Liter pro Quadratmeter.

Schwarzwald und Hochrhein: 60–90 Liter pro Quadratmeter, lokal bis zu 120 Liter durch Schneeschmelze.

Vor allem im Südschwarzwald wird das Tauwetter durch die milden Temperaturen verstärkt. Hier besteht die Gefahr von Überschwemmungen und überlasteten Flüssen.

Schnee und Glätte: Wintereinbruch in den Hochlagen

Während in den Niederungen Regen dominiert, sinkt die Schneefallgrenze in der Nacht zum Freitag auf 900 bis 1000 Meter. In den höchsten Lagen des Hochschwarzwalds ist mit leichtem Schneefall und Glätte durch Schneematsch zu rechnen. Am Samstag breiten sich die Niederschläge weiter aus und gehen bis in tiefere Lagen in Schneeregen und Schnee über. Besonders in den Morgenstunden besteht Glättegefahr.

Die Temperaturen im Überblick

Donnerstag: 5 °C im Hochschwarzwald, bis 13 °C am Rhein.

5 °C im Hochschwarzwald, bis 13 °C am Rhein. Freitag: 6 °C bis 13 °C, nachts +5 bis -2 °C.

6 °C bis 13 °C, nachts +5 bis -2 °C. Samstag: Dauerfrost in hohen Lagen (-1 °C), sonst +2 bis +6 °C.

Dauerfrost in hohen Lagen (-1 °C), sonst +2 bis +6 °C. Sonntag: -3 °C im Hochschwarzwald bis +5 °C im Rheingraben.

Wettertrend: Was bringt die nächste Woche?

Nach einem turbulenten Wochenende beruhigt sich das Wetter am Sonntag. Es bleibt meist niederschlagsfrei, und die Temperaturen pendeln sich zwischen -3 °C und +5 °C ein. Doch bereits in der Nacht zum Montag ziehen neue Niederschläge auf, die in höheren Lagen erneut Schnee bringen könnten. Glätte und sogar Glatteis sind nicht auszuschließen.

Fazit: Vorsicht ist geboten!

Die kommenden Tage bringen für Baden-Württemberg eine Mischung aus Sturm, Dauerregen und Schnee. Besonders in den Höhenlagen des Schwarzwalds und der Alb ist mit gefährlichen Wetterbedingungen zu rechnen. Halten Sie sich über aktuelle Warnungen auf dem Laufenden und vermeiden Sie unnötige Fahrten in betroffene Gebiete.