Baden-Württemberg steht in den kommenden Tagen unter dem Einfluss eines größeren Tiefdruckkomplexes, der feuchte und milde Atlantikluft in die Region bringt. Die Folge: Sturm, Dauerregen und in höheren Lagen Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils extremen Wetterbedingungen, die vor allem im Schwarzwald und auf der Alb für Herausforderungen sorgen könnten.