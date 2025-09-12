Unwissentlich adoptiert Die Lebenslüge
Kateryna hatte schon immer das Gefühl, das in ihrer Familie etwas nicht stimmt. Mit Ende 30 findet sie heraus, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist. Sie wurde von ihm als Kind adoptiert.
Kateryna (*Name geändert) sucht nur ein einziges Dokument – ihre Geburtsurkunde. Sie braucht sie für einen neuen Pass, doch ihre Eltern verweigern ihr den Zugang. Seit über zwei Jahren herrscht Funkstille. Während des Urlaubs ihrer Eltern lässt ihre Patentante sie in die Wohnung. Zwischen alten Papieren entdeckt Kateryna nicht nur ihre Urkunde – sondern zwei verschiedene Urkunden: zwei Namen, zwei Geburtstage. Es ist der Moment, der alles in ihrem Leben verändert hat, so erzählt sie es heute. Zwei Jahre ist dies nun her.