Vier Verdächtige nach Todesschüssen in Schweden in U-Haft

Schweden bekommt sein Problem mit kriminellen Gangs nicht in den Griff. Nach tödlichen Schüssen auf drei junge Menschen in Uppsala sitzen nun gleich vier Verdächtige in Untersuchungshaft.

dpa 06.05.2025 - 15:42 Uhr

Uppsala - Nach der Tötung dreier Menschen in der schwedischen Universitätsstadt Uppsala sitzen mittlerweile vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Nach dem Mordverdächtigen wurden auch drei weitere Festgenommene unter dem Verdacht der Beihilfe zum Mord in U-Haft genommen, wie aus Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft hervorgeht. Einer der mutmaßlichen Tathelfer ist noch minderjährig, die anderen Verdächtigen sind jeweils etwa 20 Jahre alt.