Auf TikTok macht gerade ein neuer Beauty-Trend die Runde: die Upside Down Nails. Wir erklären, was hinter diesem innovativen Nageldesign steckt.

Lukas Böhl 17.10.2024 - 11:26 Uhr

Der Beauty-Bereich ist bekannt für ständige Innovationen und ausgefallene Trends. Einer der neuesten, der besonders in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt, ist der Upside-Down-Nail-Trend. Dabei werden Acrylnägel andersherum angebracht – die Nagelspitzen zeigen nach hinten, in Richtung Handfläche, was einen neuen und gewagten Look erzeugt.