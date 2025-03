Posse um gesperrten Park Teile des Eichenhains werden geöffnet

Sillenbuch ist in Aufruhr, seitdem die Stadt wegen Astbruchgefahr im Naturschutzgebiet Eichenhain Zäune aufgebaut hat. Der Zorn der Menschen entlädt sich in blinder Zerstörungswut. Nun bahnt sich eine Lösung an. Ob die dauerhaft Frieden bringt, ist indes fraglich.