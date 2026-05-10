Verdi, Wagner, Mozart: Die großen Opernkomponisten sind längst tot, doch jeder Klassik-Fan kennt ihre Werke. Aber wie sieht das mit den Opern von heute aus?
10.05.2026 - 04:10 Uhr
München - Als Wolfgang Amadeus Mozarts "Hochzeit des Figaro" am 1. Mai 1786 im Wiener Burgtheater uraufgeführt wurde, war das ein Skandal. Adels-Bashing drei Jahre vor der Französischen Revolution - das galt dem ein oder anderen als ziemlich gefährlich. Oper war Stadtgespräch, Oper war politisch, und noch heute dürfte kein Opernhaus, das etwas auf sich hält, dauerhaft ohne Mozarts berühmtes Werk auskommen.