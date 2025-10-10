Der sechste Bauabschnitt kann zum 26. Oktober freigegeben werden. Anschließend folgt der Bereich nahe Waldhausen.
10.10.2025 - 06:00 Uhr
Tagtäglich sind Tausende von Berufspendlern genervt, wenn sie derzeit vor allem morgens und abends auf dem Abschnitt der B 29 zwischen Schorndorf und Lorch unterwegs sind. Insbesondere Bewohner aus dem Ostalbkreis, die im Rems-Murr-Kreis oder der Landeshauptstadt arbeiten, müssen sich in den morgendlichen und abendlichen Staus auf harte Geduldsproben einstellen.